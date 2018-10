Kevin Feige sarà insignito del primo Creative Visionary Award per il suo lavoro con l'MCU

Il produttore e CEO dei Marvel Studios Kevin Feige sarà premiato con il primo Marty & Leah Sklar Creative Visionary Award grazie al successo ottenuto con la creazione del Marvel Cinematic Universe.

Il fondatore della Ryman Arts Marty Sklar e presidente di Ryman Arts Board, Phil Hettema, lo ha reso noto con un comunicato:

"Il consiglio di amministrazione della Ryman Arts ha deciso di istituire una manifestazione per assegnare annualmente il premio Marty & Leah Sklar Creative Visionary Award al fine di onorare la memoria di Marty e celebrare l'eredità dei due fondatori della nostra organizzazione. Siamo entusiasti di annunciare che la prima edizione del premio sarà assegnata a Kevin Feige, che incarna in pieno l'aspirazione e l'ambizione necessarie per potersi aggiudicare il premio. Nel corso della sua carriera Kevin ha reinventato un intero universo narrativo e ci ha introdotti in nuovi mondi entusiasmanti attraverso la sua leadership e la visione creativa"

Feige riceverà questo nuovo premio il 7 novembre all'evento annuale di Ryman Arts presso il Majestic Downtown di Los Angeles. Si tratta del secondo premio ricevuto da Feige nel corso di poche settimane, che qualche giorno fa era stato onorato anche dalla Producers Guild of America.

Vi ricordiamo che Avengers 4 arriverà ad aprile 2019.