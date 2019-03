Kevin Feige a ruota libera su Captain Marvel ed il futuro dei Marvel Studios

Dall'alto dei suoi 900 milioni di dollari di incasso, Captain Marvel è un nuovo successo tutto targato Marvel Studios ed il suo presidente, Kevin Feige, può ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto.

ATTENZIONE! SPOILER!

Dopo aver confermato che il personaggio di Miss Marvel non è ancora nato nel Marvel Cinematic Universe, il presidente è tornato a parlare del film in una nuova intervista con Screenrant. Nel corso della chiacchierata con il sito, Feige è tornato a parlare degli Skrulls e del loro potenziale cinematografico futuro: "In questo film esploriamo gli Skrulls come una razza tridimensionale. Come ha detto Talos nella pellicola, ci sono tanti Skrulls disseminati per la galassia. Noi abbiamo visto gli Skrulls buoni. Ma potrebbero esserci anche quelli cattivi". Ma questo non conferma necessariamente Secret Invasion: "voglio dire ogni fumetto che non è ancora stato adattato su schermo, ovviamente, è lì sul tavolo e potrebbe essere preso in considerazione". "Una delle cose più divertenti di questo progetto" continua "è la timeline del film, è ambientato nel passato. Potremmo esplorare di più la figura di Mar-Vell in futuro, ma anche l'intero conflitto Skrulls/Kree o quello che è accaduto a Carol dopo aver lasciato Talos nello spazio. Le possibilità sono infinite".

Chiaramente, lo studio sta anche pensando al futuro e tra questi progetti ci sono Gli Eterni e Shang-Chi, ma come conferma Feige "siamo ancora nei primi giorni, tutto ciò che riguarda post-Endgame e post-Far From Home potrebbe essere in sviluppo, ma lo diremo a tempo debito". Il presidente conferma che il Regno Quantico potrebbe avere ancora più importanza nel futuro del Marvel Cinematic Universe ma anche che lo studio si sta concentrando sui serial per Disney+.