Kevin Feige rivela che le riprese aggiuntive sono 'la chiave del successo' del MCU

Arriva un momento, nei film Hollywoodiani, in cui le riprese aggiuntive hanno un ruolo fondamentale nel decretare il successo o meno di un film. Nonostante molti fan timorosi credano si tratti di un'operazione di "salvaguardia" di un progetto, la verità è che gli studios programmano in pre-produzione i reshoots.

Il motivo è molto semplice: non sempre si gira tutto ciò che si vuole e spesso il montaggio risulta mancante di qualcosa, uno stimolo narrativo aggiunto. Mettendole in scheduling già dall'inizio, gli studios partono già con l'intenzione di lasciare ai registi o alla produzione uno spazio in cui potere girare ancora, segnandolo in budget.



Lo ha anche detto in una recente intervista Kevin Feige, presidente Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment, che ha rivelato come proprio le riprese aggiuntive siano "la chiave del successo" dei cinecomic MCU: "Reshoots è spesso vista come una brutta parola. Pensano subito che ci siano problemi, date le riprese aggiuntive, ma la verità è che le riprese aggiuntive sono fondamentali nei nostri film, e questo già a partire da Iron Man. Diciamo sempre di essere di essere filmmaker intelligenti alla Marvel, ma non siamo geni e il modo migliore per prendere appunti su di un film è guardarlo. Quindi lo giriamo e poi diciamo 'oh sì, non è così giusto. Non funziona' o cose del genere, con un sistema abbastanza preciso ed efficace. Le riprese durano poi un giorno, a volte quindici o anche di più, e spesso per continuare a inserire la mossa giusta al momento giusto, quella che prima non veniva in mente o non c'era".



Chiaro e diretto. Vi lasciamo allo speciale sui possibili interpreti di Namor e sul futuro del Marvel Cinematic Universe dal 2022 in poi.