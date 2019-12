Kevin Feige rivela il suo personaggio preferito dell'Infinity Saga

Ospite ad un panel della New York Film Acadamy, all'acclamato produttore Kevin Feige è stato chiesto quale fosse il suo personaggio preferito del Marvel Cinematic Universe, il franchise hollywoodiano più importante e acclamato degli ultimi quarant'anni.

La risposta è arrivata a fatica e dopo non pochi giri di parole, ma potete leggerla qui sotto:

"Bene, prima di tutto, lascia che ti faccia i complimenti per la domanda, 'chi è il tuo eroe Marvel preferito?' E' una domanda che equiparo sempre al fatto che ho due figli, ed è come se le persone mi domandassero: 'Qual è il tuo preferito fra loro due?' E' una cosa alla quale non si può rispondere. Di solito la risposta a questa domanda è qualunque cosa sulla quale io stia lavorando nel momento in cui mi fanno la domanda, oppure qualunque cosa occupi abbastanza spazio e/o mio tempo nel mio cervello. Ma forse perché sono ancora nostalgico di Endgame e letteralmente non riesco a credere che sto parlando con voi in un'era in cui ho finito l'Infinity Saga e ho realizzato i nostri ventidue film, ventitré contando Far From Home ... ora come ora ti direi Iron Man, che è colui che ha iniziato e finito tutto“.

Se volete, potete guardare l'intervista nel video in calce all'articolo.

