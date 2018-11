Kevin Feige rivela il momento in cui ha capito che l'MCU sarebbe stato un successo

Nella pagine del libro celebrativo Marvel Studios: The First Ten Years, il produttore e CEO della compagnia Kevin Feige ha svelato il momento esatto in cui ha capito che la sua innovativa operazione commerciale si sarebbe rivelata un successo senza precedenti.

Come sappiamo, il progetto del Marvel Cinematic Universe si è saputo imporre nell'industria cinematografica mondiale non solo con uno straordinario successo di pubblico e critica, ma soprattutto spingendo altri studi a coniare l'idea di "Universo Condiviso", che ora spopola sia in ambito cinematografico che in quello televisivo ed è praticamente alla base della cultura popolare.

Con una celebrità così divampante, è facile credere che l'MCU sia stato considerato fin dall'inizio una gallina dalle uova d'oro, ma è bene sottolineare che non è stato affatto così, anzi: c'è stato un tempo in cui nessuno aveva voglia di credere nel progetto di Feige, che ha dovuto lottare duramente per poterlo avviare. Ma secondo il produttore c'è stato un momento ben preciso in cui tutto il mondo si è accorto della potenzialità della sua idea.

"Credo che sia successo ai tempi del primo The Avengers. Il successo del primo Iron Man di Jon Favreau è stato galvanizzante, ci ha dato la sicurezza di fare un altro film, di fare un Capitan America e di presentare Thor al pubblico. Ma è stato il trionfo di The Avengers a farci capire che il pubblico stava afferrando ciò che avremmo fatto, l'impollinazione incrociata di tutte queste storie diverse. E gli spettatori ci hanno detto, senza mezzi termini, che erano dalla nostra parte. Questo ci ha permesso di progettare tutto ciò che abbiamo fatto da quel giorno e, nello specifico, di costruire il climax di Avengers: Infinity War."

Feige prosegue: "Crediamo che ciò a cui stiamo lavorando abbia un valore reale. I rischi e le opportunità creative che stiamo affrontando hanno l'obiettivo di creare esperienze uniche e diverse in grado di generare una risposta nel pubblico. Sono profondamente convinto che le persone vogliono essere sorprese e vedere le loro aspettative superate. E' questo ciò che ci ha spinto maggiormente nella creazione del nostro universo, fin dall'inizio: superare le aspettative dei fan e sorprenderli di volta in volta."

