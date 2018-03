Kevin Feige rivela: la Marvel non ha ancora tutti i suoi personaggi

, presidente dei, ha svelato che non tutti i personaggi della Marvel sono in mano loro al momento. Infatti alcuni di "questi personaggi" non possono far parte del Marvel Cinematic Universe

"Ci sono un paio di personaggi che andrebbero rinegoziati con degli studios. Poi, ovviamente, Spider-Man è ancora in mano alla Sony, indipendentemente dal nostro accordo per realizzare pellicole insieme. Ma molti di loro sono a casa ora. Se l'accordo con la Fox andrà in porto, ne avremo la maggior parte" afferma Kevin Feige.

Quali sono questi personaggi (esclusi, dunque, Spider-Man, X-Men e Fantastici Quattro - con villains e comprimari vari - citati esplicitamente dal presidente) che la Marvel non possiede ancora? Feige non ne fa menzione ma è facile pensare, in primis, ad Hulk. La Marvel non ha in mano i diritti di Hulk, che appartengono alla Universal. Grazie all'accordo stipulato dalla Casa delle Idee, però, lo studio può utilizzare il personaggio e tutti i suoi comprimari o villain nelle pellicole di altri personaggi o crossover stile Avengers. E' per questo che la Marvel non ha più realizzato un film stand-alone sul personaggio o che la storyline di Planet Hulk è stata infilata in Thor: Ragnarok.

L'altro dovrebbe essere Namor, sempre in mano alla Universal Pictures.

Vi terremo aggiornati.