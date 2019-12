Kevin Feige riflette su quanto il franchise di Harry Potter abbia influenzato l'MCU

Nel corso della sua conferenza alla New York Film Academy, tra i tanti argomenti affrontati e le tante domande postegli, Kevin Feige ha riflettuto anche su quale peso abbia avuto il franchise cinematografico di Harry Potter sui film del Marvel Cinematic Universe.

La questione è balenata da un preciso punto di vista tecnico: ovvero il gestire una mole ingente di fan e quindi aver bisogno di test-screening per preparare al meglio i propri film, sebbene Feige avesse già affermato che accontentare tutti non è possibile: "Ho sempre attinto dalla mia esperienza di spettatore coi film di Harry Potter. Non ho mai letto i libri, i miei figli non sono abbastanza grandi e quindi non li hanno ancora letti e io non li ho letti quando sono usciti nelle librerie, ma sono andato a vedere ogni film di Harry Potter appena usciva in sala, nel primo weekend. Li ho visti e mi sono piaciuti e poi mi dimenticavo tutto e non ci pensavo almeno fino a quando non usciva il film successivo. Riuscivo a seguirli abbastanza bene, anche se a volte mi chiedevo chi fosse questo o quel personaggio, ma per la maggior parte seguivo bene. Adesso, se avessi visto ogni film una decina di volte o letto ogni romanzo, scommetto ci sarebbero state dozzine di cose che mi sarei potuto godere meglio, ma non hanno mai intralciato la mia esperienza di vederla come pura storia. Quindi questo è il processo di quello che facciamo quando includiamo qualche easter egg o riferimento, quando ci accorgiamo che sta prendendo il sopravvento sulla storia torniamo indietro e lo rimuoviamo".

Sull'accontentare i fan e sull'impossibilità di incontrare il favore di tutti, Feige aveva detto: "Se avessimo pensato troppo, se ci fossimo preoccupati eccessivamente di accontentare tutti su tutto, ci saremmo rannicchiati in posizione fetale senza fare nulla. Quindi non l'abbiamo fatto, abbiamo sempre agito nella direzione che ci sembrava più interessante, quella che ci sembrava più avvincente, ciò che avrebbe fatto crescere il Marvel Cinematic Universe in modi che la gente non avrebbe previsto. Uccidere metà dei vostri eroi preferiti, per esempio".

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe a vedere la sala cinematografica e a inaugurare la Fase 4 di questo incredibile universo condiviso sarà Black Widow, in uscita il 29 aprile 2020. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer ufficiale.