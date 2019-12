Kevin Feige racconta la scelta di Robert Downey Jr per il ruolo di Iron Man

Provate a immaginare cosa sarebbe successo se la scelta degli attori del Marvel Cinematic Universe si fosse rivelata un fiasco. Se il primo Iron Man fosse stato un fallimento. Le cifre record incassate in questi anni non sarebbero mai state raggiunte, e la stessa storia del cinema in parte sarebbe cambiata.

Ma le cose, come sappiamo, sono andate diversamente, e probabilmente tutto nasce dalla prima decisione importante presa da Kevin Feige in qualità di boss dei Marvel Studios: la scelta di Robert Downey Jr per il ruolo di Tony Stark / Iron Man.

In un recente panel dedicato agli studenti della New York Film Academy, Feige ha ricordato quel momento, rivelando che a suo avviso la scelta poteva rivelarsi la sua più grande intuizione o il suo più grande buco nell'acqua.

"Ricordo di aver parlato con il team di marketing della Paramount, che deteneva i diritti di Iron Man, dicendo che se avessimo fatto le cose per bene, il nome di Tony Stark sarebbe diventato famoso quanto quello di Iron Man, e che sarebbe stato un personaggio interessante" ha ricordato il produttore. "Letteralmente, la prima decisione che ho preso e che mi è stato concesso di prendere è stata la scelta di Robert Downey Jr, ed è stato divertente farlo perché sapevamo che sarebbe stato qualcosa di fantastico, oppure il più grande buco nell'acqua di sempre. C'era pochissimo spazio di manovra."

La decisione, inutile ricordarlo, si è rivelata azzeccata, ha rilanciato la carriera di Downey e ha permesso a Kevin Feige di continuare a restare a capo dei Marvel Studios. "Alla fine è stato qualcosa di fantastico, e come dico sempre, No RDJ, no MCU."

