Kevin Feige promette una storia mai vista per il sequel di Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane e i fan non vedono l'ora di assistere alle avventure europee di Tom Holland, che torna a vestire i panni del giovane liceale Peter Parker, innamorato di MJ e intenzionato a vivere una vacanza che lo possa allontanare per qualche giorno dalle responsabilità da supereroe.

Non proseguite nella lettura dell'articolo se non avete ancora visto il film.

Il boss della Marvel, Kevin Feige, è andato oltre e ha confessato ai fan che la storia che vedremo nel sequel di Spider-Man: Far From Home sarà qualcosa di mai visto prima.

"Penso di sì" ha risposto Feige alla domanda di Fandango sulla possibilità che l'identità segreta di Spider-Man svelata al mondo da Jonah Jameson (J.K. Simmons) svelata nella scena post-credit del film possa risultare una trama centrale nel futuro di Spidey.



"Molto simile alla fine di Iron Man. Ok, le regole sono cambiate, il che significa che dovremo fare qualcosa di completamente diverso la prossima volta" ha spiegato Feige. Ma a differenza del primo film su Iron Man, che si conclude con Tony Stark che volontariamente dichiara 'Io sono Iron Man', l'identità segreta di Peter Parker viene svelata a causa degli inganni di Mysterio e dell'ex-dipendente della Stark Industries, Ginter Riva.

"Prepararsi a qualcosa che non è mai esistito prima. Iron Man era un supereroe che si esibiva pubblicamente, che mostrava la propria identità in modo tale che nei film successivi e non potevamo ripiegare sull'identità segreta che aveva fatto parte della storia di Iron Man nei fumetti per decenni. E ora la gente conosce l'identità di Peter e pensa che sia un cattivo, Mysterio gli gioca un ultimo scherzo...significa che tutto è diverso. Dove andrà, vedremo. Ma è emozionante che ci stia preparando ad una storia di Peter Parker che non è mai stata realizzata prima in un film".

Jon Watts ha spiegato recentemente anche la scelta del Multiverso mentre Far From Home supera Homecoming e incassa sinora 580 milioni di dollari in tutto il mondo.