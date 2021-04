Kevin Feige e i produttori di maggior successo a Hollywood: le cifre sono da capogiro

Quali sono i produttori di maggior successo a Hollywood attualmente in attività? Da Kevin Feige a Kathleen Kennedy, ve li riveliamo uno per uno in questo piccolo approfondimento che esaminerà anche gli incassi da capogiro dei loro film.

Ecco la top ten dei maggiori produttori attualmente in attività a Hollywood:

Kevin Feige - 22,6 miliardi: con un totale di 23 film (e molti altri in arrivo) nel corso di 13 anni e oltre, Feige con il Marvel Cinematic Universe ha creato il franchise cinematografico di maggior successo della storia del cinema. Kathleen Kennedy - 12,8 miliardi: regina di Hollywood fin dagli anni '80, oggi la Kennedy è leader della Lucasfilm e ha ereditato la guida del franchise di Star Wars dopo l'acquisizione della Disney; tra i suoi successi passati ci limitiamo a citare Ritorno al futuro, La guerra dei mondi, E.T. - L'extraterrestre, Jurassic Park e Indiana Jones. David Heyman - 11,5 miliardi - un nome meno altisonante di quello dei due precedenti colleghi, ma legato alla saga di Harry Potter, gli spin-off Animali Fantastici e altri titoli come il pluripremiato Gravity e Io sono leggenda. Jerry Bruckheimer - 10,6 miliardi - altro titano della produzione hollywoodiana, nel corso della sua carriera è stato l'uomo dietro al successo della saga di Pirati dei Caraibi, ma a lui si devono anche tantissimi altri titoli amati come Bad Boys e Top Gun. Neil H. Moritz - 9,5 miliardi: il 'papà' della saga di Fast & Furious, incluso lo spin-off Hobbs & Shaw. Frank Marshall - 9,4 miliardi: marito di Kathleen Kennedy, e come la moglie legato ai franchise di Indiana Jones, Ritorno al Futuro e Jurassic Park, è stato anche dietro all'adattamento di Assassin's Creed e della saga di Jason Bourne. Charles Roven - 8 miliardi: l'uomo dei cinecomic DC, dalla trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan allo Snyder Verse, incluso l'imminente The Suicide Squad di James Gunn ma anche l'atteso adattamento di Uncharted. Lorenzo di Bonaventura - 7,8 miliardi: storicamente legato al franchise di Transformers, ma anche ai successi di The Meg e alcuni cult come Constantine con Keanu Reeves. Ian Bryce - 7,6 miliardi: ricordato per la produzione del primo Spider-Man di Sam Raimi, è molto legato anche a Michael Bay (co-produttore di Transformers nonché dei film 6 Underground e il prossimo Ambulance) ma nel corso della carriera (iniziata con Il ritorno dello Jedi) si è distinto anche per film come Salvate il soldato Ryan, World War Z e Speed. Lauren Shuren Donner - 7,5 miliardi: moglie del regista Ricard Donner, è la produttrice dietro al successo della saga degli X-Men, inclusi gli spin-off di Deadpool e Wolverine.

