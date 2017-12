Kevin Feige, Presidente Marvel Studios, augura un Buon 95esimo Compleanno a Stan Lee!

augura buon compleanno alla leggenda Marvel, Stan Lee e non solo: gli augura anche tantissimi altri cameo nel futuro! Ecco il messaggio che il presidente deiha postato via social.

L'uomo a capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha usato i social, per la precisione Twitter, per augurare Buon Compleanno e tanti altri cameo, al leggendario Stan Lee, che ha compiuto ieri 95 anni!

Stan Lee è un personaggio incredibile uno dei creatori di fumetti più amati di sempre non solo per ciò che ha portato al mondo che l'ha reso iconico, ma anche per via del suo carattere gioviale, delle sue innumerevoli apparizioni nei film Marvel e per quel non so che che hanno solo i grandi personaggi.

Ecco la caption del tweet di Feige, dedicato a Lee: "Felice 95esimo compleanno @TheRealStanLee!!! #SoManyMoreCameosToCome"

Cercare di scovare il cameo di Lee nei film Marvel e nelle produzioni televisive MCU è ormai diventata una tradizione per il fan e lui ne ha fatti tantissimi, ogni volta in panni diversi, dal tipo dele consegne FedEx al driver di limo!

La sua apparizione più recente è quella che abbiamo visto in Thor: Ragnarok, dove il suo ruolo prevedeva di... Tagliare i capelli al Dio del Tuono! Epico!

Lee ha già registrato i cameo per il 2018 e per il 2019, e lo vedremo, come da conferma del suo agente, sia in Avengers: Infinity War, che nel secondo film dedicato alla chiusura della Fase 3, Avengers 4. Inoltre, Stan Lee ha anche filmato i suoi cameo per Ant-Man and the Wasp e Black Panther e dovrebbe averne uno anche in Captain Marvel non appena inizieranno le riprese!

Tantissimi auguri da tutti noi, Stan Lee!