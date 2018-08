Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, sarà premiato dalla Producers Guild of America

La Producers Guild of America ha deciso di onorare Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, con il David O. Selznick Achievement Award, riconoscendo i meriti cinematografici del produttore.

"Kevin Feige si è prefissato uno dei compiti più ambiziosi mai tentati nella narrazione cinematografica, ed è riuscito a superarlo." hanno dichiarato Gail Berman e Lucy Fisher, presidenti della PGA. "Ciò che Kevin ha realizzato con i Marvel Studios è uno dei più grandi successi di questa generazione. Ora, con Black Panther e l'imminente Captain Marvel, Kevin ha esteso le aspettative dell'intero settore - davanti alla camera, dietro la camera e il pubblico. Siamo onorati che abbia accettato il premio David O. Selznick della PGA."

Presidente dello studio dal 2007, Feige ha prodotto tutti e 20 i film dei Marvel Studios, conosciuti ormai come il Marvel Cinematic Universe, che in totale hanno raccolto ben 17,6 miliardi di dollari al box office mondiale. Proprio quest'anno lo studio ha portato nelle sale Avengers: Infinity War, film divenuto un fenomeno mondiale con i suoi oltre 2 miliardi raccolti al botteghino, traguardo raggiunto solamente da Avatar, Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Il premio David O. Selznick in precedenza è stato assegnato a grandi personalità della settima arte come David Heyman, Stanley Kramer, Billy Wilder, Clint Eastwood, Jerry Bruckheimer, Brian Grazer, Laura Ziskin, Kathleen Kennedy and Frank Marshall, Scott Rudin, e Steven Spielberg.