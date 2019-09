Kevin Feige passa in Lucasfilm per produrre un nuovo film di Star Wars

La notizia ha del clamoroso: Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, prossimamente passerà dalla parti della Lucasfilm per insediarsi in una galassia lontana lontana e produrre il suo primo film della saga di Star Wars.

Secondo il The Hollywood Reporter, Feige ha discusso di un'incursione nell'universo creato da George Lucas in un incontro con Kathleen Kennedy e i copresidenti dello studio Alan Horn e Alan Bergman; come risposta a domanda specifica, il copresidente e direttore creativo di Walt Disney Studios Horn ha dichiarato:

"Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team Lucasfilm stanno lavorando, non solo in termini di Star Wars ma anche di Indiana Jones, o progetti originali come Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox. Con la chiusura della saga Skywalker, Kathy sta portando avanti una nuova era nella narrazione di Star Wars e sapendo quanto Kevin sia un fan sfegatato, ha più di un senso per questi due straordinari produttori avorare insieme a un film di Star Wars".

Alcuni vedono questa mossa come un preludio ad un ruolo più ampio per Feige all'interno di Lucasfilm, mentre altri rimangono con i piedi per terra e affermano che riflette semplicemente la passione del dirigente della Marvel per il franchise. Secondo le fonti, la Kennedy rimarrà in carica senza piani per eventuali modifiche.

Una fonte ben informata afferma che Feige ha già detto chiesto ad un attore importante di unirsi al suo film: non è chiaro, attualmente, se l'attore in questione sia un lui o una lei, né se abbia avuto o abbia attualmente a che fare con il Marvel Cinematic Universe.

Tuttavia, con Star Wars: The Rise of Skywalker che arriverà nei cinema il 18 dicembre (il 20 dicembre negli USA), è comprensibile che la Disney stia iniziando a guardare avanti per il dopo-Skywalker, dato che il film è pensato per chiudere tutte le trame iniziate da George Lucas nel 1977.

