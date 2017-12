Kevin Feige parla di Thanos in Avengers: Infinity War, nuova foto con Sebastian Stan

Mentre tutti gli attori impegnati sul set di Avengers 4 ci mostrano le loro foto dal set - confermando, cosi, il loro ritorno - l'attore(Il Soldato d'Inverno) ha pubblicato uno scatto... differente.

L'attore che dà vita a Bucky si è immortalato nella Sala delle Armature di Iron Man con la dicitura 16 Dicembre 1991, una data indimenticabile per i fan della Marvel e, in particolare, di Captain America: Civil War. Potete vedere il divertente scatto qui sotto.

Intanto, parlando dell'atteso Avengers: Infinity War, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è tornato a parlare del temibile Thanos (Josh Brolin) stuzzicando - e non poco - gli appassionati. "Infinity War è, certamente, il più grosso film che abbiamo realizzato" spiega Feige "Josh sta facendo un gran lavoro come Thanos. Stiamo stuzzicando il pubblico con Thanos sin dal primo Avengers. Se ricordate, alla fine di The Avengers, Thanos era seduto e si voltava verso la telecamera, e capivi che stava per arrivare qualcosa di veramente terribile. Abbiamo stuzzicato i fan riguardo il personaggio per cosi tanti anni ed il trucco è che, quando stuzzichi cosi tanto, alla fine devi fare le cose fatte bene. Quindi, nei primi cinque minuti di Infinity War la gente capirà perché Thanos è il più grande e il più cattivo villain dell'Universo Marvel".

"Non sarà solo, avrà compagnia" continua il presidente "Un certo fratello di Thor potrebbe apparire al suo fianco per un po' ed ha un suo team chiamato l'Ordine Nero. Ma in realtà, Thanos non ha cosi tanto bisogno di aiuto. Può prendersi cura di sé stesso da solo".