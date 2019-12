Kevin Feige parla della possibilità di vedere Thanos ne Gli Eterni

Dal CCXP sono arrivate le prime informazioni de Gli Eterni, nuovo e interessantissimo progetto del Marvel Cinematic Universe in uscita a novembre 2020.

Dopo l'evento, Kevin Feige è stato ovviamente assediato dai giornalisti presenti ed è stato costretto a rivelare qualche informazioni aggiuntiva.

Nello specifico, parlando di cosa i fan potranno aspettarsi dal film con Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden e tanti altri, il ceo dei Marvel Studios ha anticipato qualcosa in merito ai contenuti del film, anticipando (velatamente) il possibile ritorno di Thanos.

Molti fan dei fumetti Marvel Comics probabilmente sanno che Thanos è un membro della razza conosciuta come Devianti e proviene da una loro colonia su Titano. Feige ha confermato che i Devianti sarebbero apparsi nel film.

"I devianti sono nel film", ha spiegato Feige. "Anche se avranno un aspetto un po' diverso rispetto a quello che hanno nei fumetti. Diciamo che questa è una nuova forma di Devianti, e la riveleremo nel film." Inoltre, alla domanda specifica su Thanos, Feige è rimasto volutamente sul vago: "Thanos nei fumetti era un Eterno di Titano, potrebbero esserci delle connessioni, ma in realtà questo film riguarderà i nuovi dieci personaggi che sono interpretati da un incredibile gruppo di attori e su cui vogliamo concentrarci".

Insomma la porta aperta per un giovane Thanos c'è, anche se probabilmente qualora dovesse davvero apparire potrebbe farlo solo tramite un breve cameo o un riferimento, non certo come parte integrante della storia. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

