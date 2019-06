Kevin Feige parla di Millie Bobby Brown e Keanu Reeves nei film Marvel

In casa Marvel si vive un periodo di stasi dopo i fuochi d'artificio di Avengers: Endgame. Nella speranza che il prossimo Spider-Man: Far From Home dia una bella scossa all'ambiente, lasciando intravedere quel che sarà la Fase 4 del MCU, i fan hanno già cominciato a fantasticare sulle novità che i futuri film del franchise porteranno con sè.

Tra le indiscrezioni più chiacchierate ci sono quelle che riguarderebbero l'inserimento di nomi nuovi nel Marvel Cinematic Universe: ipotesi plausibile, considerando il ricambio generazionale che sta inevitabilmente per avvenire.

Ma quali sono i volti nuovi che vorrebbero i fan? Tre nomi su tutti: la star di Stranger Things Millie Bobby Brown, Donnie Yen nel film su Shang-Chi già in programmazione e l'ormai onnipresente Keanu Reeves, sempre più sulla cresta dell'onda. Fantasie destinate a restare tali? Chissà cosa ne pensa Kevin Feige!

Sui primi due nomi il boss di Marvel Studios si è mantenuto sul vago: "Sono entrambi due ottimi attori, sarebbe divertente vederli nel Marvel Cinematic Universe" ha dichiarato Feige, che si è invece piuttosto sbilanciato sul fronte Keanu Reeves: "Parliamo con lui praticamente per ogni film che facciamo. Non so quando o se farà mai parte del Marvel Cinematic Universe, ma vorremmo davvero trovare il modo giusto per far sì che accada, lui è fantastico". Drizzate le antenne, fan di Keanu!

Avengers: Endgame intanto è di nuovo in sala: ecco l'elenco delle scene inedite che potrete godervi se decideste di staccare nuovamente il biglietto per l'ultimo film Marvel. Nel frattempo proprio una delle rivelazioni di Endgame, la dolcissima figlia di Tony Stark, sembrerebbe esser stata vittima di episodi di bullismo.