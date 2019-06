Kevin Feige parla dell'introduzione di Fantastici 4 e X-Men nel MCU

Con l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures, i Marvel Studios avranno accesso ai Fantastici Quattro e agli X-Men, i quali saranno introdotti nel vasto Marvel Cinematic Universe.

E sebbene Kevin Feige abbia smentito i rumor che vogliono Deadpool nel futuro Spider-Man 3, il presidente dei Marvel Studios ha confermato che i piani per l'introduzione di X-Men e dei Fantastici Quattro ci sono ma che ancora è all'inizio della potenziale lavorazione.

Parlando alla premiere di Spider-Man: Far From Home, Feige ha spiegato: "Stiamo ancora agli inizi ma è un esercizio divertente che, dovrei dire, facciamo da anni. Ogni nostro meeting inizia con idee fiche e divertenti, e poi passiamo a inventarci dei potenziali 'what if'. E se facessimo cosi? E se facessimo in quest'altro modo? Se avessimo accesso a questi personaggi? E' in questo modo che abbiamo sviluppato Spider-Man: Homecoming all'inizio ed è divertente che ora siamo a quel punto con i personaggi che per anni sono stati in licenza alla Fox, perché se ci viene in mente qualche straordinario 'what if?' ora possiamo realizzarlo veramente".

Insomma questi personaggi debutteranno nel Marvel Cinematic Universe ma ancora è troppo presto, a quanto pare. Chissà se Feige terrà conto della petizione dei fan per avere Keanu Reeves come Wolverine!