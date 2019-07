Kevin Feige parla dell'ingresso nel MCU dei Fantastici 4 e degli X-Men

Dopo aver confermato l'arrivo dei Fantastici Quattro e X-Men nel Marvel Cinematic Universe, il produttore Kevin Feige ha anche discusso del ritorno a casa di questi amatissimi personaggi.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, il presidente dei Marvel Studios è stato intercettato da Variety subito dopo il panel dedicato nella Sala H del Comic-Con. Parlando con l'inviato, Feige ha dichiarato:

"Sono estremamente entusiasta di questi personaggi e del fatto di poter riportare la Prima Famiglia della Marvel sul palcoscenico e il livello che meritano".

Una piccola stoccata ai recenti prodotti cinematografici piuttosto scadenti cui sarebbero stati relegati Fantastici Quattro e X-Men, quella di Feige, che alla domanda circa possibili casting o alcune anticipazioni sulla storia dei film ha risposto placidamente: "No".

Insomma, come prevedibile per saperne di più dovremo aspettare ancora un po', ma adesso dopo mesi di voci e smentite abbiamo la conferma ufficiale che i Marvel Studios stanno lavorando attivamente per realizzare film sui Fantastici 4 e gli X-Men, cosa che non può non far contenti i fan di tutto il mondo.

Il palinsesto Marvel Studios è già comunque piuttosto ampio per i prossimi anni, dunque ci sarà modo di ingannare l'attesa con parecchi altri prodotti interessanti. Ad esempio è stato confermato che Guardiani 3, Captain Marvel 2 e Black Panther 2 sono tutti in produzione.