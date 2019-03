Kevin Feige parla del futuro dei Marvel Studios e dei dati del box office

Nel corso di una recente intervista esclusiva con ScreenRant concessa all'indomani dell'acquisizione Disney-Fox, il ceo dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato della sua compagnia e delle strategie che muovono gli ingranaggi del Marvel Cinematic Universe.

Queste le parole del produttore:

"Abbiamo sempre avuto dei piani riguardanti film come Black Panther e Captain Marvel. Ovviamente la nostra speranza era vederli incassare in tutto il mondo, ma nessuna delle storie che avevamo programmato anni fa è mai cambiata in base al successo di botteghino di un film uscito nel frattempo.

Riguardo al futuro, Feige ha sottolineato: "Detto questo, anche grazie al successo commerciale, ovviamente rivedremo il Wakanda, Black Panther e il suo incredibile, fantastico gruppo di personaggi in futuro, ma li rivedremo in modi molto diversi rispetto al passato."

In totale, Black Panther ha guadagnato $1,3 miliardi in tutto il mondo, di cui $700 milioni sono arrivati a livello nazionale. Captain Marvel, d'altra parte, ha incassato $834 milioni di dollari in tutto il mondo al momento della stesura di questo articolo e probabilmente supererà la soglia del miliardo nella sua terza settimana al botteghino. Ci sembra naturale che, dato che Avengers: Endgame concluderà la Infinity Saga, nei prossimi anni il Marvel Cinematic Universe abbia bisogno di puntare su altri supereroi protagonisti, se davvero le storie di Captain America e Iron Man sono giunte al termine.

Ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà in Italia dal prossimo 24 aprile. Inoltre, all'interno di uno speciale dedicato al futuro del MCU abbiamo raccolto tutti i dettagli relativi ai film Marvel Studios di prossima pubblicazione, vale a dire Spider-Man: Far From Home, Black Widow, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Gli Eterni, Shang-Chi e Guardiani della Galassia 3.