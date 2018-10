Kevin Feige parla di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista ai Britannia Awards, il produttore e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato dell'eventualità che Deadpool si unisca al Marvel Cinematic Universe.

La premessa per tirare fuori l'argomento è stata una domanda simpatica da parte di un inviato di Variety, che ha chiesto a Feige se il personaggio di Ryan Reynolds fosse riuscito a sopravvivere allo schiocco di Thanos che ha concluso Avengers: Infinity War di Anthony e Joe Russo.

Il ceo dei Marvel Studios ha risposto con una risata: "Tecnicamente parlando, il personaggio non fa ancora parte del Marvel Cinematic Universe, quindi non dovrebbe essere stato danneggiato in alcuno modo dalle gesta di Thanos ... probabilmente."

Kevin Feige ha continuato: "L'unica cosa che dirò è che abbiamo sognato di riavere indietro i diritti di questi personaggi per poter raccontare le loro storie qui ai Marvel Studios, e che se e quando questo sarà possibile, beh, sarebbe davvero grandioso. Abbiamo idee generali da qui ai prossimi diciotto anni, niente di specifico però."

Com'è facile immaginare Feige non ha rivelato nulla di più, ma la dichiarazione è senz'altro interessante. Voi cosa ne pensate? Sareste felici di vedere Deadpool interagire con gli altri personaggi dell'MCU ... e non solo con Colosso e Testata Mutante Negasoina?! Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che i prossimi film Marvel Studios saranno Captain Marvel e Avengers 4, in uscita rispettivamente a marzo e ad aprile 2019.