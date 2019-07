Kevin Feige su Natalie Portman in Thor: Love & Thunder: 'Un film importante per il MCU'

Dopo averla vista in una bellissima fan art di Thor: Love & Thunder, l'attesa di vederla nei panni di Thor in via ufficiale è ancora più fervente: a complicare le cose ci ha pensato Kevin Feige, che proprio del coinvolgimento di Natalie Portman ha parlato in una recente intervista con CNN.

"Siamo stati in contatto con Natalie per molto tempo. Fa parte della famiglia MCU e abbiamo messo insieme lei e Taika. Ci è voluto un incontro e ha accettato di farlo."

Feige ha anche spiegato il ragionamento alla base della line-up dei Marvel Studios per la Fase 4, suggerendo che sta elaborando un piano ancora più grande per il futuro del franchise:

"C'è sempre una visione più ampia. Chiedetemi della Fase 5 nel 2021. Quello che dirò adesso è che, dopo Endgame, volevamo il nuovo".

A proposito di Love & Thunder:

"Adoriamo la storia" ha dichiarato il dirigente Marvel Studios riferendosi alla run di Jason Aaron sulle pagine di Thor, vale a dire la saga a fumetti cui Taika Waititi si ispirerà per il suo film. "E' una delle migliori storie a fumetti dell'epoca recente. Taika sfogliava e leggeva quella run mentre stava facendo Ragnarok. E penso che quando ha accettato di tornare e fare un altro Thor, lo ha fatto come tipo: 'E ora come facciamo?' Questo è un film molto grande che si dipanerà in molti elementi. Sarà una parte enorme e importante per il MCU. Ce lo ha proposto, e noi lo volevamo. Ci è piaciuto molto da subito."



