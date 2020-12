Kevin Feige e il Multiverso: 'Doctor Strange 2 è legato ad America Chavez e Spider-Man 3'

Nel corso della presentazione dei futuri progetti dei Marvel Studios avvenuta nel contesto del Disney Investor Day, Kevin Feige ha avuto modo di svelare i primi dettagli relativi a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In particolare, due i punti salienti emersi dalla breve anticipazione.

La prima è è stato ufficialmente confermato che America Chavez alias Miss America apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e ad interpretarla sarà l'attrice Xochitl Gomez. Circa il suo ruolo nel film, non sono state svelati ulteriori dettagli.

La seconda - che di certo farà la felicità di tutti i fan di un certo supereroe ragnesco - è che il sequel di Doctor Strange sarà direttamente legato a Spider-Man 3: Feige ha direttamente menzionato delle misteriose 'connessioni a livello narrativo' tra i due film, ed è impossibile non vedere dietro a queste poche parole nuovi indizi relativi al Ragno-Verso che secondo i rumor Disney e Sony starebbero allestendo intorno alla figura di Spider-Man.

Nei giorni scorsi infatti si è parlato tantissimo dei ritorni di Andrew Garfield e Tobey Maguire, e forse non è un caso che Sami Raimi, autore della prima trilogia di Spider-Man, sarà il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voi che ne dite?

Per altre notizie, vi ricordiamo che Rachel McAdams tornerà in Doctor Strange 2.