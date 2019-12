Per Kevin Feige il Marvel Cinematic Universe non deve accontentare tutti

Una delle critiche più comuni mosse all'operato di J. J. Abrams con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stata quella di aver tentato ad ogni costo di accontentare tutte le fazioni del fandom, col risultato di scontentarle tutte. Un rischio che, secondo Kevin Feige, il Marvel Cinematic Universe non ha mai corso.

Secondo il boss di Marvel Studios, infatti, l'intenzione della produzione con i film del franchise non è mai stata quella di accontentare ogni singolo fan: prendersi dei rischi è stata sempre una delle prerogative fondamentali del Marvel Cinematic Universe, il leitmotiv che ha portato al clamoroso e coraggioso finale di Avengers: Infinity War.

"Se avessimo pensato troppo, se ci fossimo preoccupati eccessivamente di accontentare tutti su tutto, ci saremmo rannicchiati in posizione fetale senza fare nulla. Quindi non l'abbiamo fatto, abbiamo sempre agito nella direzione che ci sembrasse più interessante, quella che ci sembrasse più avvincente, ciò che avrebbe fatto crescere il Marvel Cinematic Universe in modi che la gente non avrebbe previsto. Uccidere metà dei vostri eroi preferiti, per esempio" ha spiegato Feige.

Parlando di futuro, invece, pare che nel Marvel Cinematic Universe sarà sempre più presente la comunità LGBTQ; pare però che Marvel sarà costretta a rinunciare ad alcuni attori in orbita Marvel Cinematic Universe.