Sì, Kevin Feige lavava auto a Hollywood prima di diventare il numero 1 dei Marvel Studios

Kevin Feige ha rivoluzionato i Marvel Studios, anche grazie al suo coinvolgimento nell'MCU. Ma prima di diventare il boss Marvel, Feige ha trascorso parecchio tempo a cercare la propria strada svolgendo svariate occupazioni. Uno dei lavori precedenti al ruolo in Marvel, riguarda la produttrice Lauren Shuler Donner.

Feige ha infatti lavorato come assistente personale proprio per Donner, moglie del celebre regista Richard Donner. Le mansioni di Feige erano svariate, tra le quali il lavaggio dell'auto alla preparazione della cena.



Kevin Feige ha dovuto scalare pian piano i vertici dell'industria dell'intrattenimento per diventare il capo dei Marvel Studios e la sua scalata è iniziata proprio nella famiglia Donner, prima di arrivare al franchise più redditizio della storia; sapete qual è il segreto del successo del Marvel Cinematic Universe?



All'epoca, l'occasione per Feige giunse dopo esser stato accettato alla School of Cinematic Arts dell'Università della California, durante la quale iniziò a lavorare per la leggendaria Schuler Donner Productions.



La società dei Donner si è occupata del franchise X-Men e proprio in quell'azienda Feige ha frequentato uno stage e ha studiato il funzionamento di una società di produzione. La società ha lavorato ad alcuni dei film più iconici della storia del cinema come I Goonies. Dopo la laurea, Shuler Donner lo ha assunto come suo assistente personale; lavarle l'auto, cura degli animali domestici, prepararle il pranzo e supervisionare le sceneggiature. Da lì al ruolo di produttore associato per X Men nel 2000, e il resto è storia.



Sul nostro sito potete scoprire in che modo lavora Kevin Feige.