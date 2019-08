Kevin Feige, Jon Favreau e Jeph Loeb saranno premiati ai Saturn Awards 2019

Il produttore Kevin Feige, il regista Jon Favreau e Jeph Loeb riceveranno i premi onorari alla 45a edizione dei Saturn Awards: il trio sarà insignito durante la cerimonia ufficiale, che si terrà il 13 settembre all'Avalon Theatre di Hollywood.

Naturalmente ognuno dei tre riceverà un trofeo specifico.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sarà premiato con lo Stan Lee World Builder Award: questo nuovo premio, da quest'anno, sarà assegnato ad ogni nuova edizione dei Saturn e andrà alla mente creativa che, per un lungo periodo di tempo, ha creato un mondo con storie e personaggi che hanno stupito e coinvolto i fan di tutto il mondo. Il premio è naturalmente intitolato al fumettista Stan Lee.

Jon Favreau, che ha diretto il primo film del MCU Iron Man e ha continuato ad apparire nel MCU come attore nella parte di Happy Hogan, sarà onorato con il Saturn Visionary Award. Oltre ai film MCU, il regista ha anche firmato notevoli successi cinematografici come Swingers, Elf e Chef, oltre ovviamente a Il Libro della Giungla e il recente Il Re Leone. Le sue abilità di narratore cinematografico si sono tradotte in film di successo che si sono affermati come rivoluzionarie opere visive.

Jeph Loeb, Executive Vice President e Boss della Marvel Television, riceverà invece il Dan Curtis Legacy Award. Loeb è stato a lungo incensato per il suo lavoro su più media tra cui film, televisione e fumetti.

Per la prima volta, i Saturn Awards 2019 saranno disponibili su una piattaforma di streaming che sarà annunciata in una data futura.

