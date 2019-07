Kevin Feige ironizza sul desiderio di Samuel L. Jackson di vedere Fury in Wakanda

Mentre i lavori per Black Panther 2 sono iniziati, torniamo a parlare anche del primo film di Ryan Coogler, uscito a febbraio 2018, acclamato da pubblico e critica e vincitore di vari premi Oscar.

Samuel L. Jackson, il quale è sicuro che vedremo altri film sugli Avengers in futuro, non ha mai nascosto il suo desiderio di vedere il suo Nick Fury in Wakanda. E, ai tempi dello sviluppo di Black Panther, l'attore spiegava nelle varie interviste la sua campagna - senza successo - con la Marvel per avere il personaggio nel film.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ricorda questo divertente aneddoto in una recente intervista: "Non ci sono mai state discussioni riguardo questa possibilità, tranne per Sam. Ma chissà quale sarà il futuro... Sam è stato davvero divertente nel nostro incontro che abbiamo fatto con lui quando è scomparso per un po'. Era in Avengers: Age of Ultron ma poi non lo abbiamo incluso in Captain America: Civil War e non è apparso in un paio di pellicole dopo. Mi ricordo di averlo incontrato due anni fa e avergli detto 'ok, Sam, eccoci qua, non ci vediamo da un po' ma il 2019 sarà l'anno di Fury'. E abbiamo visto un giovane Fury in Captain Marvel, lo abbiamo visto in Avengers: Endgame ed ora è in Spider-Man: Far From Home. E' divertente vedere l'anno di Fury al completo adesso".