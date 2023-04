Marvel, Kevin Feige è intenzionato a cambiare approccio sulla scelta registi del MCU?

Dopo una fase 4 non entusiasmante soprattutto dal punto di vista delle critiche Kevin Feige sembra abbia deciso di cambiare il suo approccio nella scelta dei registi per i prossimi film del Marvel Cinematic Universe diventando più conservativo e puntando più sul sicuro.

Dall’uscita di Eternals i progetti che non hanno ottenuto punteggi positivi sui portali di recensioni sono diventati sempre di più con le serie tv destinate a Disney+ che hanno avuto alterne fortune a dimostrazione di come i prodotti per il piccolo schermo debbano essere caratterizzati in maniera diversa rispetto a quelli destinati alle sale.

E mentre la Casa delle Idee è alle prese con la questione Jonathan Majors, giungono voci di un Feige deciso a ingaggiare i registi per i prossimi film cercando tra filmmaker con più esperienza e dal successo già consolidato.

Jeff Snider si è pronunciato in tal senso in una puntata del podcast The Hot Mic sostenendo la tesi in modo perentorio: “Feige vuole assumere dei talenti più affermati da mettere dietro la macchina da presa”.

Anche se non sono giunte conferme da parte del diretto interessato o comunicati della Marvel che assecondino l’idea, le dichiarazioni di Sneider fanno coppia con quello che avrebbe detto Justin Kroll di Deadline l’anno scorso a proposito della ricerca del regista giusto per I Fantastici Quattro: “ Kevin non vuole riguardarsi l’intero girato e dopo non essersi dovuto preoccupare della cosa con Sam Raimi è molto interessato a ottenere lo stesso risultato con queste riprese”.

Alla fine, la direzione del film sulla famiglia di supereroi è andata a Matt Shakman, che anche se certamente non esperto come Raimi, ha già dato prova delle sue capacità ai Marvel Studios con il suo lavoro per WandaVision.

In attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda e di vedere nel concreto le prossime scelte di Feige per le regie cinematografiche, vi lasciamo a un’intervista di Chris Evans che ha parlato del ritorno di Steve Rogers nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.