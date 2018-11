Kevin Feige e l'importanza delle scene post-titoli nei film Marvel Studios

L'inclusione delle scene post-titoli di coda è stata lanciata dai Marvel Studios nel 2008 con Iron Man . Scene del genere sono sempre state utilizzate nel cinema, ma la Marvel ha alzato l'asticella includendo delle scene non fini a sé stesse ma che, più delle volte, anticipavano sequel e film nuovi.

Durante il suo discorso ai Britannia Awards, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato proprio di queste scene post-titoli di coda e della vera ragione per cui Feige ha deciso di includere nelle pellicole da lui prodotte: "I film raggruppano le persone dietro le quinte. Ai Marvel Studios includiamo una scena alla fine dei titoli di coda sin dall'inizio. I fan l'adorano, è un'anticipazione di qualcosa che verrà in seguito. Ma la cosa migliore è che il pubblico è seduto e legge tutti i nomi delle migliaia di persone che hanno lavorato a quel film specifico. E' quello che mi ha veramente ispirato da ragazzino... vedere tutti quei nomi e spero che lo faccia anche oggi con qualcun'altro".

