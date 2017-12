Kevin Feige impaziente di poter avere gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe

Ormai saprete che la Walt Disney Pictures è vicinissima ad acquisire lae, infatti, un annuncio riguardante un accordo dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.

La Disney otterrà un bel po' di cose da questa acquisizione ma, è inutile negarlo, l'attenzione di tante persone, attualmente, è rivolta verso i personaggi della Marvel. La Fox ha in mano i diritti di sfruttamento cinematografico di personaggi come X-Men e Fantastici Quattro, ed un'acquisizione del genere potrebbe introdurre i personaggi all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, non ha ancora parlato di questa vicenda - e probabilmente non lo farà ufficialmente finché non verrà ufficializzato l'accordo - ma, stando a Deadline, che lo ha intercettato, "il presidente è impaziente di poter lavorare con questi personaggi e introdurli nel vasto Universo Marvel".

Cosa vorrà dire questo per i mutanti? La Fox ha numerosi progetti in cantiere con i mutanti ed è improbabile, al momento, che questi vengano cancellati post-acquisizione. Una potenziale soluzione, per far continuare ad esistere le pellicole sugli X-Men attualmente in produzione, è l'utilizzo del multiverso, che verrà ampiamente introdotto in Ant-Man and the Wasp il prossimo luglio, e che potrebbe, dunque, far vivere i mutanti in una dimensione alternativa della Terra (e questo spiegherebbe la loro assenza del Marvel Cinematic Universe fino ad oggi), senza dunque reboottare i personaggi necessariamente.