Kevin Feige sul futuro della Marvel dopo la Fase 4: 'Abbiamo già seminato diversi indizi'

Mentre i fan si chiedono in che direzione andrà la Fase 4 del MCU con i prodotti in arrivo nei prossimi mesi, Kevin Feige ne approfitta per dare qualche anticipazione sul futuro. Secondo il Presidente degli Studios, siamo in un momento in cui tutto è appena iniziato. La Fase 5 potrebbe dunque consistere nella chiacchierata Secret Wars Saga.

"Mentre ci stiamo avvicinando al termine della Fase 4, credo che le persone inizino a vedere dove sta andando questa prossima saga", ha detto Feige a Total Film. "Credo che ci siano già stati molti indizi, che almeno per me sono evidenti, su dove stia andando l'intera saga". E in effetti i 23 film della Marvel, che partono da Iron Man del 2008, e culminano con Spider-Man, portano sullo schermo una cosa importantissima per il futuro: il multiverso. Con i prodotti arrivati e in arrivo, che abbracciano adesso sia la serialità sia il cinema, potremo capire quale ruolo giocherà prossimamente questo elemento.

La direzione di cui parla Feige ci porta verso "Secret Wars", che nei fumetti è un crossover datato 2015 in cui una guerra multiversale ed eventi cosmici chiamati incursioni minacciano la distruzione di interi universi. L'arrivo di He Who Remains e gli eventi di Doctor Strange 2, sono sicuramente un chiaro segnale dell'imminente esplosione di queste Secret Wars.

"Nei prossimi mesi saremo un po' più diretti al riguardo" ha assicurato Feige in ogni caso. "Per stabilire un piano, in modo tale che il pubblico che vuole vedere il quadro più ampio possa avere un minuscolo, minuscolo, minuscolo pezzo in più della tabella di marcia". La speranza è che alcune informazioni arrivino nel corso del San Dieco Comic-Con del 2022, ma sembra che la Marvel attenderà fino al D23 Expo per annunci importanti.

Intanto restiamo in attesa del prossimo prodotto del MCU, Thor: Love and Thunder, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 6 Luglio!