Kevin Feige sul finale di Captain America in Avengers: Endgame

Nella nuova intervista con Empire il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è tornato a parlare di Avengers: Endgame, il film dei record, svelando qualche idea scartata e parlando di quello che abbiamo visto al cinema lo scorso aprile.

Dopo aver parlato del finale dato a Tony Stark, Kevin Feige si è concentrato sul finale atipico dato, invece, al personaggio di Captain America. Alla fine di Avengers: Endgame, infatti, il personaggio torna indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito ma non fa ritorno nel presente (o meglio: il 2023). Infatti scopriamo che Steve ha deciso di restare nel passato e vivere la sua vita, da sempre desiderata, con l'amata e mai dimenticata Peggy Carter.

Parlando di questo finale, Feige ha spiegato: "Questa è un'idea che, se non sbaglio, è arrivata un anno prima dello sviluppo ed è diventato una sorta di ancora per l'intero progetto. Era un'idea straordinaria e un finale cosi inaspettato e perfetto. Per tutti quelli che stavano scommettendo cosa sarebbe accaduto, Steve sarebbe morto. Tutti i sondaggi in rete davano Steve Rogers come uno dei personaggi più probabili a morire nella pellicola. E il fatto che, sì, è cambiato, se ne è andato ma in maniera totalmente differente è stato incredibile, e ci ha permesso di finire la Infinity Saga con due personaggi che ballano e si baciano".