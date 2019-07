Per Kevin Feige, Far From Home cela indizi per Captain Marvel 2 e la guerra Kree-Skrull

Durante una recente intervista promozionale per Spider-Man: Far From Home, il produttore Kevin Feige, ceo dei Marvel Studios, ha fatto intendere che il Marvel Cinematic Universe in futuro potrebbe raccontare la guerra Kree-Skrull.

Vi avvisiamo che, procedendo nella lettura dell'articolo, si andrà incontro a pesanti spoiler per Spider-Man: Far From Home.

Nella seconda scena post-credit del film di Jon Watts, infatti, si scopre che Nick Fury e Maria Hill sono in realtà Talos e sua moglie, alieni Skrull che hanno sostituito i due agenti segreti; spostandosi dalla Terra ad un punto imprecisato nell'universo, tra l'altro, la sequenza ci rivela che l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. si trova in realtà a bordo di un vascello Skrull, e poco prima della fine del film inizia ad attirare l'attenzione dei suoi compagni di viaggio dicendogli che è arrivata l'ora di mettersi al lavoro.

E' possibile che si stia riferendo alla guerra Kree-Skrull, ancora in corso dopo gli eventi di Captain Marvel? Kevin Feige, a questo proposito, ha risposto:

"Beh la guerra Kree-Skrull è stata una parte molto importante dei fumetti Marvel ed è un segmento fondamentale nella mitologia di Captain Marvel. Ci sono un sacco di domande, come ad esempio, a cosa si è dedicata Captain Marvel negli oltre 20 anni passati tra gli eventi del suo film stand-alone e quelli di Endgame?"

Secondo Feige, in Spider-Man: Far From Home ci sono alcuni indizi in questo senso:

"Fury nel film si riferisce alla Terra di Peter come al “tuo mondo”, invece che al “nostro mondo”. Quando lo guardi la prima volta ci passi sopra. Ma alla seconda visione, sapendo cosa sta per avvenire, è divertente sapere che ci sono questi riferimenti. E Jon Watts è stato molto pravo ad inserire questi easter egg."

Ma in Far From Home si fa riferimento anche a delle "cellule dormienti Kree", il che significa che il conflitto tra i due imperi alieni è ancora in corso.

Secondo voi come si evolverà il MCU da qui in avanti? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo al criptico messaggio dei Fratelli Russo per il Comic-Con 2019 e alla possibilità che durante la manifestazione venga mostrato il trailer di Black Widow.