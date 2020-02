Kevin Feige è un fan sfegatato di Star Wars: il film è in buone mani secondo Joe Russo

Kevin Feige è un produttore da record, entrato nella storia per aver lavorato a moltissimi film Marvel. Dopo il passaggio di Feige in Lucasfilm i fan si chiedono cosa aspettarsi dal nuovo progetto di Star Wars. A rassicurare tutti arriva Joe Russo.

I due si conoscono bene, dato che in Marvel hanno potuto sollevare insieme la coppa dei vincitori, demolendo qualsiasi record al botteghino. Intervistato dall'Hollywood Reporter, Russo ha commentato brevemente il nuovo segretissimo film a cui Feige sta lavorando:

"Star Wars è il primo amore di Kevin. Il ragazzo ha un grande, grandissimo seminterrato pieno di un così grande armamentario di Star Wars che potrebbe riempirci un museo. Qualsiasi cosa stia facendo sarà emozionante, appassionato e unico"

Insomma, la descrizione pare proprio rappresentare un vero nerd di Star Wars, e ciò non può che far piacere ai fan. Chissà quante collezioni di figures, astronavi ed altri oggetti saranno sepolte nel covo del produttore: una fortezza del genere sarà sicuramente di ispirazione. Non possiamo che provare una grande invidia e fidarci di lui.

Dopo la trilogia affidata a Benioff e Weiss, poi cancellata, la Disney ha affermato che i piani per lo Star Wars di Feige non saranno affrettati per sostituire i due autori. Non resta che avere pazienza, anche perché Bob Iger ha confermato che ci sarà una pausa per lo Star Wars cinematografico.