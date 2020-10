Kevin Feige era un fan dell'Electro di Jamie Foxx, cosa può voler dire per Spider-Man 3?

Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e CCO Marvel, era un fan dell'Electro di Jamie Foxx fin dai tempi di The Amazing Spider-Man 2, e questa potrebbe essere una grande notizia per il futuro del MCU. Scopriamo perché.

Nelle scorse ore è stato annunciato il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro in Spider-Man 3, il terzo capitolo della saga dedicata al Peter Parker del MCU, e anche se non sappiamo ancora granché al riguardo (Marvel e Sony sarebbero ancora nella fase finale delle trattative), la notizia potrebbe essere un passo in più verso il riconoscimento ufficiale e definitivo del Ragno-Verso.

Perché? Perché lo stesso Feige si era detto un fan dell'interpretazione di Foxx del celebre villain nel film di Marc Webb, e sebbene all'epoca non fosse tra i produttori della pellicola, aveva comunque fornito la propria opinione in merito alla produzione (trovate ancora le note di Feige sul film su WikiLeaks), come ad esempio eliminare la scena dell'appartamento di Electro, o fargli fischiettare già da prima The Itsy-Bitsy Spider così da fare da richiamo alla scena in un secondo momento.

Quindi, nonostante non sia stato ancora confermato (o smentito) che la versione che vedremo nella pellicola sia la stessa di The Amazing Spider-Man 2, e dunque un'effettiva continuazione di essa, l'interesse mostrato allora da Feige per il personaggio e per il suo interprete potrebbe non solo essere la ragione principale per la quale Electro è stato riportato in auge, ma anche un'ulteriore conferma di intrecci sempre più frequenti con l'Universo Sony (ricordiamo a tal proposito il cameo del J.J.J. di J.K. Simmons in Spider-Man: Far From Home e la presenza dell'Avvoltoio di Michael Keaton in Morbius).

Stiamo dunque andando incontro a un unico, grande Multiverso?