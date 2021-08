Kevin Feige, nessuno elude le domande come lui: lo prova la nuova intervista su Star Wars

Ormai dovreste saperlo, nessuno a Hollywood elude le domande con più efficacia di Kevin Feige: intervistare il super-produttore del Marvel Cinematic Universe è letteralmente una sfida, carpirgli informazioni un'impresa, e le sue dichiarazioni sono sempre calibrate al millimetro.

E' il caso della sua ultima intervista a tema Star Wars, durante la quale Feige ha colto alla sprovvista il collega di Collider che ha provato ad estorcergli qualche informazione sul film: Feige ha agito in contropiede, e con un abile gioco di parole ha rivelato un'informazione piuttosto inutile, confermando che Han Solo non ci sarà. Un grande specchietto per le allodole, dato che in precedenza era stato confermato che il misterioso film di Star Wars prodotto da Kevin Feige avrebbe incluso personaggi originali e una storia inedita, ma è divertente la modalità con la quale questa informazione è stata confermata dal produttore.

Quando gli è stato chiesto se il suo nuovo progetto sarà un'uscita per Disney+ oppure un stand-alone, ovvero un 'solo movie' detta all'americana, Feige ha sfoggiato il sorriso più sfacciato del mondo cogliendo la palla al balzo: “Solo? No, non ci sarà Han Solo. Posso confermarlo". Ovviamente la frase ha totalmente eluso la vera risposta alla domanda del povero collega, ma ha dimostrato ancora una volta la pericolosità di Kevin Feige durante le interviste.

Ricordiamo che il film di Star Wars di Kevin Feige sarà scritto da Michael Waldron, showrunner di Loki e sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non è nota attualmente una data d'uscita.