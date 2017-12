Kevin Feige elogia a ruota libera Chris Evans: "L'unico Captain America possibile!"

Mentre ancora cinque mesi ci separano dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei, è sempre grazie al recente speciale didedicato al film che possiamo oggi riportarvi un vero elogio a cuore aperto di Kevin Feige nei confronti di, interprete dinel MCU.

Stando alle parole del Presidente dei Marvel Studios, infatti, ci è voluto molto tempo prima di riuscire a mettere insieme il giusto ensemble per gli Avengers, e tra tutti la scelta più difficile è stata quella di trovare il volto perfetto per interpretare Captain America: "Il casting per Cap è stato il più difficile, tanto che iniziai a pensare "non riusciremo mai a trovare il giusto Captain America, e se non ce la faremo, come potremo portare gli Avengers al cinema?". Poi alla fine abbiamo pensato a Chris Evans, che inizialmente avevamo scartato per il suo passato come Johnny Storm nei Fantastici 4. Mostrandogli poi gli artwork e gli storyboard del film, decise di prendersi un weekend per decidere". Già: Evans lasciò appesa la Marvel per un intero weekend prima di decidere di vestire i panni di Cap!



Feige continua: "È una stella riluttante, ma penso che lo sia diventato -e l'ho detto anche a lui- perché è incredibile come tutti i nostri attori sappiano incarnare perfettamente questi personaggi; ognuno di loro, insieme a Christopher Reeve, mi ricorda esattamente questi personaggi. Poi credo che Chris sia un grandissimo attore, capace di fare tutto ciò che desidera, ma anche se guardi il suo account twitter quando prende posizione su determinati argomenti pensi "ma sta diventando Captain America?, e trovo che sia una cosa grandiosa". Il Presidente poi aggiunge: "La gente forse dimentica che le riprese di Avengers iniziarono prima del rilascio di Thor e Captain America nelle sale: e se Thor non fosse piaciuto? E se Loki fosse passato come un personaggio ridicolo? E se Captain America non fosse arrivato al cuore dei fan? Al tempo eravamo nel primo quarto di produzione di un film gigantesco, e non avevamo intenzione di fermarci".



E con Avengers 4, forse, si chiuderà il ciclo di Evans nei panni di Cap, anche se Feige potrebbe convincerlo a restare nei paraggi. Vi ricordiamo comunque che Avengers: Infinity War vedrà nel cast (tra gli altri) anche Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson e Chris Pratt, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.