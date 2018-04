Kevin Feige: "Ecco come Star Wars ha influenzato i film Marvel Studios!"

È ormai in più di un'occasione che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha chiarito di essere un grande appassionato di cultura nerd o geek esattamente come molti fan del MCU, e questo si può notare anche in diversi riferimenti inseriti nei vari film della compagnia.

Nel corso della Fase 2, ad esempio, abbiamo visto un personaggio perdere un arto come Luke Skywalker in Star Wars, e recentemente lo stesso Feige ha rivelato come "tutto ciò che c'era di buono" in Star Trek: Next Generation abbia influenzato in qualche modo Avengers: Infinity War. E adesso è tornato a parlare proprio di queste influenze, ponendo l'accento su Star Wars.



Queste le sue parole: "Una delle grandi cose di Star Wars e una delle cose migliori dei personaggi Marvel che cerchiamo di emulare nei film è che, se siete il tipo di persone che volete vedere il film nel weekend d'apertura, allora il nostro compito è regalarvi del sano intrattenimento. Per una seconda visione è assicurarci che ci sia dell'altro. Per una terza, quarta, quinta volta anche di più. E più a fondo andrete, più scoverete sottigliezze che premieranno la vostra curiosità. E questo l'ho imparato direttamente da Star Wars e da quei libri di testo del West End".



Il Presidente ha anche comparato il funzionamento interno dei Marvel Studios allo story group di Star Wars: "Abbiamo il nostro gruppo di filmmakers e produttori esecutivi. Siamo insieme da dieci anni ormai, ed è un piccolo gruppo interno che noi per vari motivi chiamiamo il Parlamento. A volte arriviamo anche a urlarci dalle estremità dello stesso tavolo e non è così difficile tenere traccia di tutto questo, esattamente come per il gruppo interno di Star Wars. Noi abbiamo solo 10 anni, Star Wars più di 40, ma ogni individuo ci mette del suo per capire quale sia il meglio per ogni singola storia raccontata. È il nucleo di cineasti e produttori che riesce a tracciare un percorso".



Vi ricordiamo che intanto Avengers: Infinity War è finalmente nelle sale, da oggi anche in quelle americane.