Kevin Feige descrive la visione di Endgame come 'il momento più fantastico della sua vita'

Sempre nell'ambito della sua ospitata alla New York Film Academy di pochi giorni fa, dove ha rivelato i segreti del successo del Marvel Cinematic Universe parlando anche del futuro dei cinecomic del MCU, il presidente Marvel Studios e CCO Marvel Entertainment, Kevin Feige, ha anche rivelato il momento più fantastico della sua vita.

Oltre ad aver battuto ogni record ai botteghini mondiali, divenendo l'incasso più altro della storia del cinema, Avengers: Endgame ha anche rappresentato il coronamento di un lungo decennio di produzioni cinematografiche che hanno reso i cinecomic Marvel i leader del mercato, utilizzati anche come vetrine per tematiche sociali di indubbia importanza oggi giorno.



Per questo Feige ha descritto l'esperienza della visione in sala durante l'opening night americana - non alla premiere mondiale - del film come "il momento più sorprendente e fantastico della sua vita". Rivela: "Mi sono seduto nel bel mezzo di un cinema a Westwood, durante la opening night di Endgame. Era una cosa che non facevo da anni. È stata forse l'esperienza più straordinaria di tutta la mia vita, principalmente perché alla gente stava piacendo molto e sappiamo quanto lavoro c'è stato dietro. Essere parte di quell'esperienza è qualcosa che solo i film possono regalare".



