Kevin Feige dei Marvel Studios non vede l'ora di vedere Justice League

Come dichiarato da James Gunn (ma ribadito anche da Henry Cavill ) la rivalità trae laesiste solo tra i fan(boy) e niente più.

Infatti, in una nuova intervista, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato di non vedere l'ora di godersi Justice League della DC al cinema.

"Penso che tutta questa storia sulla presunta rivalità sia ridicola. Penso che i film siano straordinari, e la gente dovrebbe andare a guardarli e supportarli, io stesso lo faccio" spiega il presidente "Penso che Wonder Woman sia stato un gran bel film. E non vedo l'ora di vedere cosa Geoff Johns, Joss Whedon e tutto il resto della gang ha combinato con Justice League. La gente ama le rivalità, credo? Non so. Ma andrò a cena con Geoff Johns tra un paio di settimane. Siamo andati all'evento su Dick Donner insieme... quindi andate a vedere tutti i film. Perché litigare?".