Kevin Feige conosce già i nuovi membri degli Avengers!

E' ormai confermato che, per la prima volta, la prossima Fase del Marvel Cinematic Universe non includerà un film dedicato agli Avengers. La Marvel però ha già programmato la Fase 5 e Kevin Feige sa esattamente da chi sarà composto il nuovo team dei Vendicatori.

Intervistato da MTV News dopo il Comic-Con, infatti, il presidente dei Marvel Studios ha voluto stuzzicare i fan con qualche anticipazione sui prossimi membri degli Avengers: "Sarà un team molto diverso da quello che abbiamo visto in precedenza. Questa è l'essenza di Avengers: Endgame. Sarà un'incarnazione differente del team con qualche personaggio che avete già conosciuto e qualcuno che dovete ancora incontrare.

Dopo l'addio di gran parte del team originale visto in The Avengers, con Thor che però rimarrà sicuramente tra i protagonisti del saga, il team probabilmente sarà formato dalle nuove leve Captain Marvel, Black Panther e Spider-Man con l'aggiunta di qualche new entry come per esempio Shang-Chi, senza dimenticarsi ovviamente del Doctor Strange e i personaggi che saranno esplorati - e introdotti - nelle serie Marvel in arrivo su Disney+.

Secondo voi a chi verrà affidata la responsabilità di rappresentare il nuovo corso degli Avengers?