Kevin Feige conferma: Spider-Man: Homecoming non sarà ambientato solo a New York

Come rumoreggiato settimane fa tramite casting call e annunci vari, il sequel di Spider-Man: Homecoming ancora senza un titolo ufficiale, non sarà ambientato solo a New York City bensì in giro per il mondo.

La conferma di questa voce di corridoio viene direttamente dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, impegnato con il press tour di Avengers: Infinity War che, durante una nuova intervista con il sito web io9, ha spiegato: "Inizieremo le riprese questo luglio e gireremo a Londra e anche ad Atlanta. Giriamo svariati film a Londra ma c'è una ragione particolare per la quale gireremo Spider-Man: Homecoming 2 proprio lì: Spidey passerà un po' di tempo a New York, ovviamente, ma anche un po' di tempo in altre parti del mondo".

Insomma un sequel molto più globale quello che il regista Jon Watts sta preparando per i fan. Chiaramente, per il momento, non sappiamo quale sarà il villain che sfiderà Spider-Man in questo atteso sequel, cosi non è ancora confermata la presenza di Gwen Stacy, rumoreggiata anche lei settimane fa.

Quel che è chiaro è che gli eventi di Infinity War e del prossimo Avengers 4 in arrivo a maggio 2019 andranno ad intaccare quel che accadrà nel sequel del film stand-alone sull'Uomo Ragno, come spiega Feige: "Nello stesso modo in cui gli eventi di Civil War e la battaglia all'aeroporto hanno influenzato la storyline di Homecoming, i prossimi due Avengers, che usciranno prima, influenzeranno, forse anche di più, il sequel".