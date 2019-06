Kevin Feige conferma, Spider-Man: Far from home concluderà la Infinity Saga

Dopo più di un decennio di film in qualche modo collegati, sembrava che Avengers: Endgame concludesse la cosiddetta Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. In realtà, la fine ufficiale avverrà con l’imminente Spider-Man: Far from home.

Lo ha confermato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in una recente featurette promozionale del film, che uscirà in alcuni mercati internazionali già il prossimo weekend. Tutto ciò che era accaduto nel MCU negli ultimi 10 anni sembrava essere arrivato a una conclusione legittima con l’ultimo capitolo della saga degli Avengers, ma Feige ha chiarito che resta ancora qualcosa da raccontare, dicendo che gli ultimi due film dei Vendicatori (Infinity War e Endgame) e Far from home sono stati progettati per costituire tutti insieme l’ultimo capitolo della Infinity Saga.

“Abbiamo lavorato per molti anni a questi tre film” spiega Feige nel video, “e mentre lavoravamo a Endgame abbiamo capito che la vera fine della Infinity Saga, la conclusione della Fase 3, doveva essere Spider-Man: Far from home. Questo perché perdiamo Tony Stark alla fine di Endgame.

Il rapporto tra Peter Parker e Tony Stark è così speciale nei cinque film in cui Tom Holland interpreta Spider-Man nel MCU, che avevamo bisogno di vedere come è andato il suo viaggio e come Spider-Man esce dall'ombra del suo mentore, per diventare il vero eroe che avrebbe sempre dovuto essere. Ed è per questo motivo che Endgame e Spider-Man: Far From Home sono essenzialmente due pezzi della stessa storia."

La storia, quindi, non è ancora finita. È anche probabile, dal momento che Endgame si concentra prevalentemente sul passato, che il nuovo Spider-Man dia qualche indicazione sul futuro del MCU.

Spider-Man: Far from home sarà al cinema il 2 luglio. Samuel L. Jackson si è infuriato per un errore nella promozione del film, mentre Tom Holland vorrebbe lavorare con Quentin Tarantino.