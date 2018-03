Kevin Feige conferma: il sequel di Black Panther si farà!

In attesa di rivederlo nel prossimo, il presidente dei, ha confermato ufficialmente ai microfoni diil sequel di Black Panther , il film del momento che sta incassando in maniera ottima al box-office.

Intervistato a riguardo da Entertainment Weekly su Black Panther 2, il presidente Kevin Feige ha chiarito: "non ho niente da dire a riguardo se non che lo faremo assolutamente.".

"Una delle passioni preferite ai Marvel Studios è sedersi davanti ad un tavolo mentre stiamo realizzando il primo film e parlare e fantasticare del secondo capitolo" continua Feige "Ci sono state tante conversazioni a riguardo mentre facevamo il primo Black Panther. Abbiamo le idee e una direzione solida sul dove procedere con Black Panther 2".

Sarà interessante scoprire se il regista Ryan Coogler, acclamato per il primo film, tornerà anche a sedersi in cabina di regia per il sequel. Chiaramente, dopo tutto questo enorme successo e il miliardo ormai vicinissimo al box-office, Coogler chiederà un compenso molto più alto.

I Marvel Studios hanno già fissato le date di uscita di numerosi progetti fino al 2022 e tra questi troverà posto, quasi sicuramente, questo Black Panther 2.

Per ora rivedremo Pantera Nera nell'attesissimo Avengers: Infinity War in arrivo questo 25 aprile.