Kevin Feige conferma che il prossimo team del Marvel Cinematic Universe sarà diverso

Come tutti ormai sapranno, i Marvel Studios hanno dominato questo San Diego Comic-Con con l'epico annuncio del programma della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe durante il panel. E nonostante siano stati molti gli annunci sorprendenti, alcuni fan sono rimasti delusi dal fatto che non sia stato annunciato un nuovo film degli Avengers.

Kevin Feige, boss della Marvel, ha voluto tranquillizzare i fan. Dopo l'evento della scorsa notte, Feige ha spiegato a MTV News che un altro team di Avengers arriverà nel futuro dell'MCU:"Sarà un team molto diverso da quello incontrato sinora, con alcuni dei membri attuali e alcune new entry".

La risposta di Feige si riferiva ad una domanda su Young Avengers o qualsiasi altra tipologia di team prevista dai Marvel Studios.



Anche Comicbook ha parlato con Kevin Feige per avere delucidazioni sulla mancanza di un film dedicato agli Avengers nella Fase 4. Il produttore ha spiegato che la prossima fase per i Vendicatori si svolgerà nella serie per Disney+ e nei sequel.

"Beh, abbiamo lo show di Falcon & Winter Soldier, uno show WandaVision, stiamo introducendo Monica Rambeau in quello di WandaVision...Wanda Maximoff, che è vicina ai vertici del potere. Io sostengo che avrebbe abbattuto Thanos se non avesse chiamato l'esercito. Ora è Scarlet Witch".

Ora in ogni caso la Fase 4 è completa e il resto sarà pronto per la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.