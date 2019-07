Kevin Feige conferma l'inizio dei lavori di Black Panther 2

Black Panther è uno dei film più importanti dei Marvel Studios. Non solo ha incassato tantissimo al box-office mondiale ed è stato acclamato da critica e pubblico, ma ha anche guadagnato qualche statuetta agli Oscar.

Innegabile, dunque, che un Black Panther 2 sia inevitabile. E anche se non sappiamo da un bel po' novità circa questo futuro sequel dell'acclamato cinefumetto dei Marvel Studios, un aggiornamento ci è stato fornito in queste ore proprio da Kevin Feige, il presidente dello studio, il quale, nel corso di un'intervista, ha confermato che i lavori sul film sono appena iniziati ufficialmente.

"Ryan Coogler è da un paio di settimane che sta lavorando alla sua scrivania e iniziando a progettare questo sequel" ha confermato il presidente dello studio, che aveva già elogiato Ryan Coogler in un'altra intervista "E' ancora presto per ogni cosa. Ryan si siederà ad un tavolo a discutere delle sue idee con me e il produttore Nate Moore nel giro di qualche settimana".

Naturalmente Chadwick Boseman è atteso come T'Challa/Pantera Nera nel sequel cosi come sono previsti i ritorni sicuri di Danai Gurira, Letitia Wright, Angela Bassett e Lupita Nyong'o. Ovviamente non c'è ancora una data di uscita fissata ma, se i report sono reali, c'è la possibilità che possa arrivare addirittura entro la fine del 2021.