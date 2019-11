Kevin Feige: 'Con Iron Man volevamo fare qualcosa che nessuno avesse mai visto'

A distanza di undici anni dalla sua uscita e dopo l'epica conclusione di Avengers: Endgame, ancora ci risuonano nelle orecchie le parole pronunciate da Tony Stark durante quell'intervista che chiudeva il primo Iron Man e apriva ufficialmente le danze del Marvel Cinematic Universe.

"Io sono Iron Man", da lì partì tutto. Tony Stark fu il primo grande investimento di una Marvel che, ancor prima dell'acquisizione da parte di Disney, aveva finalmente cominciato a pensare in grande proiettandosi verso l'idea di un universo cinematografico.

A ricordarlo è ancora oggi Kevin Feige, che torna volentieri a parlare dei primi vagiti del Marvel Cinematic Universe: "Credemmo davvero tanto nel personaggio di Tony Stark. Credemmo nella possibilità di portare in scena una visione di supereroe che la gente non avesse mai visto prima e l'idea che non sono superpoteri, è una macchina, e una macchina a volte funziona e a volte no. È il suo cervello il suo superpotere, è questa la cosa interessante".

Feige non manca poi di ricordare quanto l'acquisizione da parte di Disney sia stata fondamentale soprattutto per il post-Avengers: "Per un bel po' di tempo Avengers fu la nostra linea dell'orizzonte, ciò a cui aspiravamo. [L'arrivo di Disney] è stata la cosa più importante che ci sia mai capitata".

Il boss dei Marvel Studios ha anche parlato di come la crisi del 2008 avrebbe potuto essere fatale per la nascita del Marvel Cinematic Universe, non prima però di rispedire al mittente le critiche mosse da Martin Scorsese.