Kevin Feige, il boss Marvel confronta il Blip dell'MCU con la pandemia di Coronavirus

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Kevin Feige ha raccontato di come fosse piuttosto restio ai continui riferimenti al Blip, fulcro principale del Marvel Cinematic Universe, il momento in cui lo Schiocco di Thanos in Infinity War strappa alla vita metà degli esseri umani, che torneranno in vita cinque anni dopo in Avengers: Endgame.

Nell'intervista Feige ha parlato del suo 'nervosismo' riguardo a quel momento specifico e l'ha confrontato con la pandemia di Coronavirus:"Mentre stavamo sviluppando e lavorando su tutte queste cose, forse due anni fa, ho iniziato a dire 'il Blip tornerebbe molto utile e dobbiamo soltanto andare avanti e andare in posti nuovi'. Ero diffidente sul fatto che diventasse come 'la battaglia di New York' che era il terzo atto del primo Avengers, che finì per essere etichettato costantemente come un tipo di evento talvolta migliore di altri" ha dichiarato Feige.



E quando la realtà è precipitata nel mezzo di una pandemia, Feige ha dichiarato:"Abbiamo iniziato a dire 'Il Blip, questa esperienza universale che ha colpito ogni essere umano sulla Terra ora ha un parallelo diretto tra ciò che le persone vivono nell'MCU e hanno incontrato e ciò che tutti noi nel mondo reale abbiamo incontrato'".

Nonostante con WandaVision si sia entrati nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, in futuro si farà ancora riferimento al Blip.

"Trovo piuttosto interessante, come vedrai in molti dei nostri progetti, i parallelismi in cui sembrerà che le persone stiano parlando della pandemia di COVID-19. Nel contesto dell'MCU stanno parlando del Blip ma ha davvero rivitalizzato quel concetto in un modo che l'ha reso sostanziale. Volevo che avesse più significato dietro, ecco il perché del mio nervosismo. E questo significava lasciarlo alle spalle e inventare cose nuove [...]".



