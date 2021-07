Kevin Feige, Black Widow: 'Voglio continuare a lavorare con Scarlett Johansson'

Manca ormai davvero pochissimo per l'uscita di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson: e se avete già letto la nostra recensione di Black Widow, sapete che le aspettative saranno rispettate.

Ma per quanto riguarda il futuro, cosa accadrà dopo che il film uscirà al cinema e su Disney Plus? Sappiamo già che Florence Pugh tornerà nel ruolo di Yelena Belova nella serie tv di Occhio di Falco, in uscita sul servizio di streaming on demand entro la fine del 2021, ma cosa ne sarà di Scarlett Johansson?

Black Widow come noto sarà un prequel di Avengers: Infinity War, ambientato poco dopo gli eventi di Captain America: Civil War e dunque di molto antecedente agli eventi di Avengers: Endgame, dove Natasha si è sacrificata insieme a Tony Stark per aiutare i propri compatti a sconfiggere Thanos. La stessa regista di Black Widow, Cate Shortland, nei giorni scorsi ha anticipato un sequel di Black Widow con un altro personaggio (indubbiamente Yelena), dunque la corsa di Scarlett Johansson come Natasha Romanoff finisce qui: ma è assai probabile che i rapporti professionali con il Marvel Cinematic Universe continueranno. In una recente intervista promozionale, infatti, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato: “La Marvel parla sempre di nuovi inizi e Scarlett Johansson è una partner fantastica per noi. E' stata produttrice di questo film, a lei dobbiamo l'ingaggio della nostra straordinaria regista, Cate Shortland, e in futuro sarò entusiasta di continuare a lavorare con lei in ogni modo possibile."

Dunque, leggendo tra le righe, la strategia sembrerebbe essere già stata delineata: probabilmente dopo gli eventi di Occhio di Falco la storia di Yelena Belova si sposterà nel presente, e con lei Black Widow diventerà un vero e proprio franchise stand-alone con Scarlett Johansson in produzione. Come al solito la certezza arriverà solo con la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios, ma sembra chiaro che Kevin Feige (e Scarlett Johansson) voglia(no) puntare tutto su una star, Florence Pugh, prepotentemente sulla cresta dell'onda ... e ancora giovanissima, essendo classe 1996.

Voi cosa ne pensate? Vi piace quest'idea? Ditecelo nei commenti!