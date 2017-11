Kevin Feige avrebbe voluto realizzare Captain Marvel prima di Wonder Woman

hanno aperto la strada a numerosi progetti cinematografici dedicati ai fumetti, che siano essi sempre ispirati ai loro fumetti o a quelli di altre case editrici, come all'idea di un Universo Cinematografico condiviso che unisce svariate pellicole dalla medesima continuity.

Inoltre i Marvel Studios saranno i primi a dare al mondo il primo cinefumetto dell'era moderna incentrato su un supereroe di colore: Black Panther, il film sulla Pantera Nera, in arrivo a febbraio nei cinema di tutto il mondo.

Nonostante ciò, nell'intervista di Vanity Fair incentrata sui dieci anni di attività dello studio cinematografico della Casa delle Idee, il presidente Kevin Feige ammette di essere un po' amareggiato per non aver realizzato la pellicola su Captain Marvel, prima supereroina ad ottenere un cinefumetto tutto suo, prima della Wonder Woman di casa Warner Bros./DC Comics.

"Penso sia sempre divertente essere primi con il più delle cose. Ma tutto deve funzionare" ammette Feige, lasciando intendere che sta lavorando duramente, comunque, affinché il cinecomic interpretato da Brie Larson ed in arrivo a marzo del 2019, sorprendi comunque il pubblico generalista e quello dei tanti fan del fumetto originale.

Feige ha promesso che il film diretto da Anna Boden & Ryan Fleck sarà "un film differente" dal resto dei film Marvel. Oltre a Larson, sembra che nel cast ci saranno anche Ben Mendelsohn nei panni del villain e Jude Law come Mar-Vell.