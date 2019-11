Per Kevin Feige, Avengers: Endgame è andato oltre ogni aspettativa

Con i quasi tre miliardi di dollari ai botteghini di tutto il mondo, Avengers: Engdame è diventato il film campione d'incassi di tutti i tempi, e ha superato le aspettative dello stesso Kevin Feige, boss dei Marvel Studios. Lo ha rivelato lo stesso Feige a The Hollywood Reporter.

Il produttore ha ammesso di non essere ancora riuscito a elaborare lo stratosferico successo di Endgame. "Se ha soddisfatto o superato le aspettative? Lo sto ancora elaborando, a essere sincero" ha detto. "Perché per cinque anni, il nostro obiettivo è stato quello di mantenere la promessa di realizzare un finale che nessuno si aspettasse, in un modo che nessuno potesse prevedere. E vedere il pubblico di tutto il mondo rispondere a questi personaggi con cui abbiamo vissuto per oltre dieci anni, è stata un'esperienza davvero emozionante."

Con 2,79 miliardi di dollari incassati, Avengers: Endgame ha scalzato Avatar dalla vetta della classifica dei film più redditizi di sempre, conquistando anche una serie di record di contorno come quelli del miglior weekend di apertura, della miglior giornata di apertura e del miglior incasso in un singolo giorno. Il film è ora disponibile per l'home video e farà parte del catalogo Disney+ dal debutto della piattaforma streaming, previsto per il 12 novembre (in Italia arriverà invece il 31 marzo).

Kevin Feige ha parlato anche del futuro dei film di supereroi, mentre secondo un fan Avengers: Endgame e Toy Story 4 avrebbero un finale praticamente identico.